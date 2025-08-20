Азербайджан отказался от участия в «Интервидении»

Азербайджан не будет участвовать в конкурсе «Интервидение», который пройдет в сентябре в России, сообщает агентство Report.az. Причины отказа — внутренние обстоятельства и нехватка времени для подготовки. Пресс-служба конкурса сообщила ТАСС, что Азербайджан не направлял окончательное решение об участии.

Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов ранее сообщил, что участие в конкурсе подтвердили 21 страна, включая Белоруссию, Венесуэлу, Вьетнам, Египет, Индию и другие.