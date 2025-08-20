Застройщик «Вектор» вновь пытается оспорить предназначение Шуваловского леса

Специализированный застройщик «Вектор» («дочка» девелоперской компании Seven Suns Development) вновь пытается доказать, что территория Шуваловского лесопарка в Приморском районе Санкт-Петербурга была отнесена к рекреационной зоне Р-2 незаконно.

Компания подала жалобу в Третий кассационный суд общей юрисдикции. Ответчиками по делу выступают губернатор, Законодательное собрание и прокуратура Петербурга. Первое заседание пройдет 8 октября, говорится в карточке дела на сайте суда.

СЗ «Вектору» с 2017 года принадлежат два участка площадью 13,9 га в зеленой зоне. Застройщик намеревался построить на территории жилые дома, однако в 2023 году функциональное предназначение Шуваловского леса было изменено на зону Р-2, которая предназначена для размещения объектов туристско-рекреационного назначения. Соответствующие поправки в Генеральный план Петербурга одобрили депутаты городского парламента.

После изменения Генплана «Вектор» обратился с иском в суд, чтобы признать поправки незаконными. Разбирательство вокруг Шуваловского леса тянется уже около двух лет. В начале июля Второй апелляционный суд общей юрисдикции отменил решение Санкт-Петербургского горсуда, который ранее признал поправки незаконными, тем самым сохранив Шуваловский лес в рекреационной зоне и запретив строительство жилых домов на этой территории.

Надежда Ярмула