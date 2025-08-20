Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Застройщик «Вектор» вновь пытается оспорить предназначение Шуваловского леса

Специализированный застройщик «Вектор» («дочка» девелоперской компании Seven Suns Development) вновь пытается доказать, что территория Шуваловского лесопарка в Приморском районе Санкт-Петербурга была отнесена к рекреационной зоне Р-2 незаконно.

Компания подала жалобу в Третий кассационный суд общей юрисдикции. Ответчиками по делу выступают губернатор, Законодательное собрание и прокуратура Петербурга. Первое заседание пройдет 8 октября, говорится в карточке дела на сайте суда.

СЗ «Вектору» с 2017 года принадлежат два участка площадью 13,9 га в зеленой зоне. Застройщик намеревался построить на территории жилые дома, однако в 2023 году функциональное предназначение Шуваловского леса было изменено на зону Р-2, которая предназначена для размещения объектов туристско-рекреационного назначения. Соответствующие поправки в Генеральный план Петербурга одобрили депутаты городского парламента.

После изменения Генплана «Вектор» обратился с иском в суд, чтобы признать поправки незаконными. Разбирательство вокруг Шуваловского леса тянется уже около двух лет. В начале июля Второй апелляционный суд общей юрисдикции отменил решение Санкт-Петербургского горсуда, который ранее признал поправки незаконными, тем самым сохранив Шуваловский лес в рекреационной зоне и запретив строительство жилых домов на этой территории.

Подробнее о судьбе зеленой территории в материале «Ъ-СПб» — «Шуваловский лес вернул статус».

Надежда Ярмула

Новости компаний Все