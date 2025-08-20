Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра «Ангары»

Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра иркутской авиакомпании «Ангара» после катастрофы Ан-24 возле Тынды. Решение принято после внеплановой проверки, выявившей несоответствие центра федеральным авиационным правилам.

Как сообщили в ведомстве, АУЦ «Ангары» обучал бортмехаников и специалистов по техобслуживанию вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-24/26. Нарушения касались ФАП-289, регламентирующих подготовку авиационных специалистов.

Проверку проводило Восточно-Сибирское МТУ Росавиации.

Теперь для обучения авиационного персонала «Ангара» будет использовать услуги сторонних сертифицированных центров.