Спрос на light Industrial вырос в три раза в Московском регионе

Спрос на объекты формата light Industrial в первом полугодии в три раза превысил показатель за тот же период прошлого года. Об этом рассказала глава департамента офисной недвижимости Commonwealth Partnership (CMWP) Наталья Никитина на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ». Сегмент показывает высокую активность, несмотря на стагнацию рынка складской недвижимости, добавила эксперт.

По данным CMWP, ключевым драйвером спроса на light industrial являются производственные компании, которые занимают более половины в общем объеме спроса. Ставка аренды и цена продажи на объекты формата выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34% и 28%, соответственно.

Как ранее писал «Ъ», в сегменте light industrial наблюдается серьезный дисбаланс спроса и предложения. Темпы ввода новых площадей сильно не успевают за спросом, а большинство объектов реализуются до ввода в эксплуатацию. При этом формируется тренд на сдачу помещений в аренду. Новое строительство прогнозируется на уровне рекордного 2023 года.