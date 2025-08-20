Переселенные с Байконура участники СВО без очереди получат деньги на жилье

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах россиянам, которые подлежат переселению с территории Байконура. Теперь ветераны военных действий на Украине и их семьи могут без очереди получить деньги на жилье в России.

Российские власти арендуют у Казахстана космодром Байконур и его жилой центр с 1994 года. В том же году оттуда начали переселять местных жителей в Россию. Раньше для переселенцев по госконтрактам возводились новостройки, сейчас байконурцам выдают жилищные сертификаты, ради которых им нужно ждать своей очереди.