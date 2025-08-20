Большинство политических партий Германии выступают против отправки военнослужащих Бундесвера на Украину, сообщает телеканал NTV.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый парламентский секретарь фракции СДПГ Дирк Визе

Фото: JOHN MACDOUGALL / Pool / Reuters Первый парламентский секретарь фракции СДПГ Дирк Визе

Фото: JOHN MACDOUGALL / Pool / Reuters

Два политика из Христианско-демократического союза (ХДС), представляющие восточные федеральные земли, выразили несогласие с возможным участием немецких военных в украинском конфликте. Аналогичную позицию заняли партия «Альтернатива для Германии», Левая партия и «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» (BSW).

Первый парламентский секретарь фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Дирк Визе также раскритиковал возможную отправку немецких военнослужащих на Украину. Он подчеркнул, что это решение встретит значительное сопротивление внутри страны. Новый уполномоченный Бундестага по вопросам обороны Хеннинг Отте заявил, что отправка немецких военных на Украину стала бы серьезным вызовом для Бундесвера.