Гутен блог

Тренд, в рамках которого права на показ спортивных соревнований стали доставаться блогерам, получил продолжение в виде сделки между немецкой лигой и англичанином Марком Голдбриджем. Этот ютубер, известный прежде всего как болельщик «Манчестер Юнайтед», в чрезвычайно экспрессивной манере комментирующий матчи любимого клуба, теперь будет транслировать некоторые встречи чемпионата Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Голдбридж

Фото: Jordan Peck / Getty Images Марк Голдбридж

Фото: Jordan Peck / Getty Images

О том, что ютубер Марк Голдбридж (настоящее имя — Брент ди Чезаре) получил права на бесплатный показ в Великобритании чемпионата Германии по футболу, стало известно 20 августа. Сообщение о двухлетнем соглашении между сторонами появилось на странице принадлежащего блогеру проекта That’s Football в социальной сети X и быстро облетело все крупные издания страны. И понятно почему: раньше трансляции футбольных турниров доставались, как правило, крупным телекомпаниям.

Правами на показ матчей чемпионата Германии на территории Великобритании в полном объеме долго владел канал Sky Sports. Теперь он будет показывать только субботние встречи, а остальные уступит другим вещателям.

Среди них BBC и стриминговый сервис Amazon. Марку Голдбриджу достался наименее привлекательный кусок — 20 пятничных матчей в год. Помимо этого, он создаст 34 еженедельных программы (по итогам каждого из туров). Первопроходцем Марк Голдбридж не станет: чуть больше недели назад похожая сделка была заключена между французским стримером Заком Нани и чемпионатом Саудовской Аравии по футболу. Однако статус этого ближневосточного первенства все же заметно ниже немецкого. Топовый футбольный турнир на такой эксперимент пошел впервые.

Марк Голбридж, если целью правообладателя являлась диверсификация и расширение аудитории турнира, кажется достаточно удобной фигурой.

Помимо That’s Football (1,38 млн подписчиков), у 46-летнего бывшего полицейского есть еще один канал — The United Stand — с даже большей базой (2,15 млн). Именно благодаря ему Голдбридж стал широко известен в стране как ярый фанат «Манчестер Юнайтед». Несмотря на то что блогер не показывает непосредственно матч (то есть для потребителя контента его трансляция сама по себе годится разве что в качестве своеобразного радиоэфира), совместные просмотры привлекают сотни тысяч зрителей.

В десятки раз больше порой собирают короткие вертикальные ролики с наиболее яркими реакциями Голдбриджа в TikTok и Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Первой проверкой стратегии станет матч открытия нового сезона, в котором действующий чемпион «Бавария» 22 августа примет «Лейпциг».

Роман Левищев