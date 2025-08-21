Арматура прогуляла лето

Стоимость тонны арматуры в зависимости от условий продажи опустилась до 46,5–48 тыс. руб. в августе, несмотря на традиционно высокий для строительного проката летний сезон. В условиях стагнации коммерческих и жилищных проектов, которые пока не ощутили эффекта снижения ключевой ставки, металлурги конкурируют за заказы ценой. Восстановления рынка эксперты ожидают не ранее 2026 года.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По предварительным данным Metals & Mining Intelligence (MMI), в августе стоимость тонны арматуры снизилась до 48 тыс. руб. на базисе FCA (цены продажи крупных трейдеров). На базисе CPT (цены заводов-производителей) арматура подешевела до 46,5 тыс. руб. за тонну. С начала июня котировки упали на 15,4% и 13,8% соответственно. В месячном сравнении цены скорректировались примерно на 11%.

В MMI не отмечают существенного снижения потребления арматуры на российском рынке в первой половине 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Там поясняют, что значительные объемы потребления обеспечиваются в основном крупными инфраструктурными проектами (программы реновации, строительство на новых территориях), которые обеспечены долгосрочными контрактами по фиксированным, зачастую низким ценам.

Но спрос со стороны коммерческого строительства и малого бизнеса остается вялым, указывает директор информационно-аналитического центра MMI Михаил Голенков.

«Отмечается сокращение запуска новых проектов многоквартирных домов и уменьшение объемов выданных ипотечных кредитов. Ряд застройщиков переносят сроки и останавливают уже начатые проекты по причине нехватки средств на счетах эскроу»,— констатирует эксперт. Как указывает директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Александр Семин, по итогам семи месяцев объем выдачи разрешений на строительство в России снизился на 50% год к году, до 23 млн кв. м. В таких условиях, продолжает господин Голенков, заводы вынуждены конкурировать за ограниченный объем заказов, агрессивно снижая цены.

Собеседники “Ъ” в металлургических компаниях также связывают негативные тренды со стагнацией стройки, которая пока не успела почувствовать эффект от снижения ключевой ставки. «Даже при снижении ключевой ставки до 10–12% в следующем году представители отрасли говорят о восстановлении спроса и деловой активности в металлоемких отраслях до уровня 2023 года только во втором полугодии 2026-го»,— отмечает начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.

Экспорт арматуры, добавляет Михаил Голенков, восстановился после отмены экспортной пошлины с начала 2025 года. Но, по его словам, крепкий рубль и низкие мировые цены не позволяют российским производителям создать поддержку внутренним ценам за счет экспорта.

Александр Семин уточняет, что экспорт арматуры из РФ в первом полугодии вырос на 73% год к году, до 1,7 млн тонн, а средние цены в портах Черного моря снизились на 4%, до $520 за тонну. Основные внешние рынки — страны СНГ (62%), Ближний Восток и Северная Африка (31%), указывает управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. По его мнению, перспективы зарубежных поставок сохраняются, особенно на рынках с развивающейся инфраструктурой, но доля экспорта пока недостаточна и логистические сложности, а также низкая рентабельность остаются вызовами.

Как следствие, по оценкам Михаила Голенкова, волатильность цен сохранится в третьем и четвертом кварталах. В условиях сильно подешевевшего на текущий момент стального лома и прогнозируемого ослабления рубля ожидаемый диапазон цен заводов-производителей на арматуру в РФ к концу года может составить 47–53 тыс. руб. с НДС, добавляет он.

Дмитрий Орехов прогнозирует сохранение или снижение цен на арматуру на 5–7% в третьем квартале, также отмечая, что рынок пока не получил значительного импульса после снижения ставки ЦБ. В четвертом квартале, добавляет он, возможен постепенный стабилизационный тренд с некоторыми локальными ростами, но возвращения к высоким ценам не будет. «Основной рынок будет под давлением до возможного улучшения конъюнктуры в 2026–2027 годах при более ощутимом снижении ставок и запуске новых льготных программ, стимулирующих спрос на жилье и строительство инфраструктуры»,— полагает господин Орехов.

Полина Трифонова