Мусору выдвинули новые требования

Правительство повышает требования к инвестиционным и производственным программам региональных мусорных операторов. Сжигание отходов и производство искусственных грунтов становятся отдельными объектами регулирования, для мусороперерабатывающих заводов вводятся конкретные показатели эффективности работы. В компании «Российский экологический оператор» изменения объясняют необходимостью усиления контроля над отраслью. В Минприроды отмечают, что регоператоры будут обязаны доказать, что получаемые ими деньги работают и инфраструктура обращения с отходами развивается.

Правительство принимаемыми актами продолжает работу по «разгребанию» проблем, накопившихся в отрасли переработки отходов

Правительство принятым постановлением внесло изменения в правила разработки инвестиционных и производственных программ в области обращения с ТКО. Также скорректированы правила определения плановых и фактических показателей эффективности мусорных объектов (сбор, накопление, захоронение, утилизация ТКО). Документ вступит в силу уже 1 сентября 2025 года.

В частности, отдельными объектами госрегулирования становятся мусоросжигательные заводы, а также предприятия по утилизации, производящие из органической части ТКО искусственные грунты. Уточняются также показатели эффективности для всех объектов мусоропереработки. Теперь к ним будут предъявляться требования по бесперебойности приема отходов, эффективности их учета и по производству искусственных грунтов (в дополнение к таким критериям, как доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, а также количество возгораний ТКО).

Еще одним показателем эффективности являлось наличие доли отходов, направляемых на утилизацию, однако ее конкретных значений в правилах не было — каждая компания устанавливала для себя цель самостоятельно. Теперь мусороперерабатывающими заводами мощностью менее 100 тыс. тонн должно утилизироваться не менее 13% от общей массы отходов, более 100 тыс.— не менее 15%. Производства, которые занимаются созданием искусственных грунтов, должны извлекать из отходов не менее 30% органической массы. В отношении объектов захоронения госорганами будет учитываться показатель минимизации негативного воздействия этого процесса на окружающую среду.

Как пояснили “Ъ” в компании «Российский экологический оператор» (РЭО), изменения, в частности, позволяют включить в инвестпрограммы региональных операторов проекты по строительству объектов по переработке органической части ТКО и созданию перегрузочных станций — ранее они находились вне сферы регулирования. Все фактические показатели эффективности должны фиксироваться в федеральной государственной информационной системе ФГИС УТКО — «с целью повысить прозрачность расчетов и сформировать обоснованный тариф», пояснили в РЭО.

Переход к новой системе будет поэтапным — не позднее 1 января 2027 года, но не ранее утверждения новых долгосрочных мусорных тарифов. «Бизнесу необходимо время для того, чтобы настроить новые процессы. Чтобы это произошло в комфортных для всех условиях, без шокового эффекта, и устанавливаются соответствующие сроки»,— подчеркнули в РЭО.

Напомним, что в последнее время Минприроды планомерно ужесточает требования к участникам мусорной отрасли в попытке выстроить экономику замкнутого цикла — с началом курирования отрасли вице-премьером Дмитрием Патрушевым министерство в ускоренном порядке принялось решать накопившиеся за годы проблемы (см. “Ъ” от 19 июня). Новое постановление, очевидно, является частью этой работы.

«Региональный оператор обязан доказать: деньги работают, объекты строятся, инфраструктура развивается. Принятые изменения направлены на создание прозрачной и управляемой системы»,— сказал “Ъ” заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев. «Постановление на этапе разработки широко обсуждалось с бизнесом и регионами. Принято консолидированное решение, что такая редакция не создаст дополнительную нагрузку на бизнес и одновременно позволит стимулировать достижение национальной цели к 2030 году»,— пояснили “Ъ” в Минприроды.

«Новые правила, по сути, являются четкой методикой оценки деятельности объекта обращения с ТКО»,— говорит заместитель гендиректора ГК «Эколайн» Елена Вишнякова. Период регулирования в соответствии с законодательством составляет для операторов по обращению с отходами три года (при его первом установлении) и не менее пяти лет в дальнейшем, отмечает директор Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Илья Долматов. «Для значительной части компаний 2027 год будет серединой этого цикла, поэтому многие получат еще больше времени для подготовки к выполнению требований регулятора»,— пояснил эксперт.

