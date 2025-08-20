С Байконура стартовала ракета «Союз-2.1б» с биоспутником «Бион-М» №2

С космодрома Байконур в 20:13 мск была запущена ракета «Союз-2.1б» с биоспутником «Бион-М» №2 на борту. Космический аппарат будет находиться на солнечносинхронной орбите на высоте около 380 км.

На этой же высоте располагается МКС, но при этом уровень радиации на траектории биоспутника будет значительно выше из-за выбранного наклонения орбиты.

«Бион-М» №2 пробудет на орбите около месяца. Масса аппарата составляет 6,4 т. Цель спутника — изучить влияние радиации и невесомости на живые организмы на полярной орбите.