МВД объявило в розыск девушку военного Эрнеста, погибшего с Гудвином

В базе розыска МВД появилась карточка Кристины Даниловой — девушки российского бойца Сергея Грицая с позывным Эрнест. Он погиб в 2024 году вместе с сослуживцем Дмитрием Лысаковским (позывной Гудвин). Девушку разыскивают по уголовной статье, подробности дела не сообщаются.

Госпожа Данилова рассказала РБК, что правоохранители не уведомляли ее о розыске. По номеру телефона, указанному в карточке, ей не смогли представить информацию. «Сейчас занимаюсь тем, что выясняю свой статус»,— сказала госпожа Данилова. Ранее МВД объявило в розыск Евгению Яренкевич — вдову Гудвина.

13 сентября прошлого года военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале обращение Сергея Грицая и Дмитрия Лысаковского. Они рассказали, что командир с позывным Злой расформировал их расчет БПЛА и перевел бойцов в штурмовое подразделение. Один из военнослужащих заявил, что причиной стало то, что они борются с торговлей наркотиками, в которой якобы замешан Злой. Господин Котенок заявил, что оба мужчины погибли.

На следующий день министр обороны Андрей Белоусов поручил проверить данные о гибели Эрнеста и Гудвина. Разобраться в ситуации поручили замглавы Минобороны — начальнику Главного военно-политического управления ВС РФ Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба Валерию Герасимову. К расследованию также привлекли департамент военной контрразведки ФСБ.

Никита Черненко