Субудая Баржая прооперируют в октябре

15 августа в “Ъ”, на rusfond.ru и в эфире ГТРК «Тыва» мы рассказали историю пятилетнего Субудая Баржая из Республики Тыва («Тувинский словарь», Наталья Волкова). У мальчика несовершенный остеогенез — чрезвычайно хрупкие кости. Субудай перенес множество переломов, кости бедер и голеней ему укрепляли спицами, но постепенно они сильно деформировались. Теперь нужно удалить спицы и устранить деформацию правого бедра с помощью растущего стержня Fassier-Duval. Но оплатить дорогую операцию семье не по силам. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 107 380 руб.) собрана. Родители Субудая благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Субудай Баржай

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Субудай Баржай

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 15 августа 9117 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Тыва», «Нижний Новгород», «Красноярск», «Оренбург» и еще 131 регионального СМИ — партнера Русфонда, а также 38 компаний исчерпывающе помогли 67 детям, собрано 40 446 722 руб.