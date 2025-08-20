Суд отправил в колонию участников махинаций с закупками на нужды СВО

В Ленинском районном суде Ставрополя огласили приговор по делу о махинациях при закупке за счет бюджета Ставропольского края товаров для нужд участников СВО более чем на 130 млн руб.

Все фигуранты уголовного дела признаны виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой, с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Шестерым подсудимым суд назначил от двух до девяти лет колонии, трое участников получили условные сроки от года до трех. Девять лет в колонии общего режима по решению суда проведет не экс-министр, а директор казачьего центра господин Воронцов. Двум женщинам наказание отсрочено в связи с возрастом детей.

Следствие установило, что в преступную группу входило 11 человек во главе с министром по национальной политике и делам казачества Ставропольского края Александром Писаренко.

В сентябре 2022 года Александр Писаренко с помощью директора государственного казенного учреждения «Ставропольский краевой казачий центр» Андрея Воронцова заключил от имени своего министерства контракты на поставку товаров, в частности бронежилетов, для участников специальной военной операции с аффилированными предпринимателями по ценам намного выше рыночных.

