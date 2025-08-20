Идея канцлера Мерца отправить немецких миротворцев на Украину вызвала споры

Премьер-министр германской земли Саксония Михаэль Кречмер высказался против отправки германских военных в качестве миротворцев на Украину. По его мнению, бундесвер не может гарантировать безопасность Украины — для этого необходима сильная структура европейской безопасности и гарантии безопасности со стороны США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Al Drago / Reuters Фото: Al Drago / Reuters

«Вариант, что германские солдаты будут воевать на Украине, просто не может обсуждаться»,— заявил господин Кречмер, являющийся членом Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Во время встречи в Вашингтоне 18 августа канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что он не исключает размещения германских военных в качестве миротворцев на Украине в случае перемирия. Сопредседатель Левой партии Ян ван Акен также высказался против этого. По его мнению, «идея, что гарантии безопасности могут осуществляться только солдатами НАТО на российско-украинской границе, ошибочна и опасна», а такие гарантии должны проводиться под эгидой ООН.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, также член СДПГ, тоже выражал скептицизм в отношении возможной отправки германских военных миротворцами на Украину.

Яна Рождественская