Руководство «Единой России» потребовало от регионов более активного участия в законотворчестве

Руководство «Единой России» (ЕР) требует от фракций в регионах активнее участвовать в подготовке отзывов на федеральные законопроекты совместного ведения. Соответствующее поручение секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев дал на совещании с руководителями депутатских объединений партии 20 августа, сообщила партийная пресс-служба.

Инициативы совместного ведения затрагивают вопросы образования, здравоохранения, социального обеспечения и экологии, напомнил господин Якушев, и федеральный законодатель согласует соответствующие законопроекты с регионами (субъекты могут направить свои отзывы на документы). Но сейчас регионы пользуются этим правом недостаточно активно, посетовал политик: «Важно им не просто пользоваться, а ответственно его реализовывать, принимая во внимание то, что мнение по законопроекту должно быть у законодательной и исполнительной власти региона консолидированным».

ЕР обладает большинством во всех региональных законодательных органах, поэтому без внимания фракций не должен оставаться «ни один законопроект совместного ведения», указал секретарь генсовета. «Настроить работу» над такими законопроектами он поручил до начала осенней сессии Госдумы.

Григорий Лейба