Советница Залужного отрицает его подготовку к выборам президента Украины

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не готовится к участию в президентских выборах, а информация о создании его предвыборного штаба не соответствует действительности. Об этом сообщила его медиасоветница Оксана Тороп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Залужный

Фото: Офис Президента Украины Валерий Залужный

Фото: Офис Президента Украины

Изданию «Апостроф» Оксана Тороп заявила, что позиция Валерия Залужного по проведению выборов не изменилась: он считает, что пока продолжаются боевые действия, «нужно работать на сохранение страны, а не думать о выборах».

Накануне американская журналистка Кэти Ливингстон со ссылкой на источники сообщила в соцсети X, что Валерий Залужный «втайне готовится баллотироваться на пост президента», а в Лондоне уже начал работать его предвыборный штаб.

Последний раз президентские выборы на Украине проходили в 2019 году. Срок полномочий действующего главы государства Владимира Зеленского официально истек в мае 2024 года. Он продолжает занимать свой пост, поскольку на Украине действует военное положение, во время которого запрещено проводить выборы.

Лусине Баласян