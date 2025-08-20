США ввели санкции против судей и зампрокурора МУС

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США и Госдепартамент объявили о введении санкций в отношении еще четырех членов Международного уголовного суда (МУС). Решение принято из-за «вредоносных действий» суда и расследований, касающихся Соединенных Штатов и Израиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wolfgang Rattay / File Photo / Reuters Фото: Wolfgang Rattay / File Photo / Reuters

Санкции введены против следующих членов МУС:

судьи Кимберли Проста (Канада) за расследование действий американских военнослужащих в Афганистане;

судьи Николя Гийу (Франция) за санкционирование выдачи ордеров МУС на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта;

заместителей прокурора Шамима Хана (Фиджи) Маме Мандиайе Нианга (Сенегал) «за продолжающуюся поддержку незаконных действий МУС против Израиля», включая сохранение в силе ордеров МУС на арест Нетаньяху и Галланта.

В июне США вводили санкции против четырех судей МУС, которые, по утверждению Госдепартамента, «активно участвовали в незаконных и безосновательных действиях МУС» против США и Израиля. Двое из попавших под санкции судей участвовали в решении Апелляционной палаты МУС в 2020 году о расследовании предполагаемых военных преступлений, совершенных американскими войсками в Афганистане.

США, как и Россия, не признает юрисдикцию Международного уголовного суда.

Лусине Баласян