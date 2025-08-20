Guess перешел под контроль Authentic Brands

Американский производитель одежды Guess объявил, что он станет частной компанией в результате покупки его группой инвесторов. По итогам сделки общая стоимость Guess оценивается в $1,4 млрд. Ожидается, что сделка завершится в четвертом квартале текущего года.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди инвесторов — компания Authentic Brands, которой принадлежат, в частности, бренды Reebok и Quiksilver и которая по итогам сделки будет владеть 51% Guess. Оставшаяся часть акций компании будет принадлежать ее нынешним акционерам, в числе которых ее сооснователи Морис и Пол Марчиано, а также гендиректор Карлос Альберини. В результате сделки они также увеличат долю с примерно 40% до 49%.

После этого заявления акции Guess выросли почти на 26%. При этом даже с учетом сегодняшнего роста за последний год они упали на 20%. Как и многие другие производители одежды, компания сталкивается со сложностями в условиях экономической нестабильности и инфляции.

Яна Рождественская