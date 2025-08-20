В Обнинске задержан один из лидеров «Русской общины» Руслан Денисов

В городе Обнинске в Калужской области задержали руководителя «Русской общины» Руслана Денисова. Об этом сообщило местное издание «Калужские новости». По информации издания, мужчину отправили в изолятор временного содержания.

Калужский медиаменеджер Евгений Серкин написал в своем Telegram-канале, что господин Денисов стал фигурантом дела о вымогательстве в крупном размере. По данным Telegram-канала SHOT, предварительно речь идет о сумме свыше 1 млн руб. Дело может быть связано с вымогательством денег у мигрантов в обмен на покровительство.

В правоохранительных органах о задержании Руслана Денисова не сообщали. Члены «Русской общины» также не комментировали информацию.

Никита Черненко