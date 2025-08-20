Доля пустующих гибких офисов в Москве упала до минимума

Уровень вакантности в сетевых гибких рабочих пространствах в столице упал во втором квартале до рекордно низкого уровня в 4,7%. Это на 2 п.п. ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Наталья Никитина, глава департамента офисной недвижимости Commonwealth Partnership (CMWP). По ее словам, операторы все чаще анонсируют новые проекты в условиях дефицита предложения в классических офисных центрах.

«Для гибких офисов, в которых вакансия всегда была на уровне 18-20%, показатель 4,7% — очень низкий. Это дает импульс для провайдеров гибких офисов, которые начинают строить новые площадки. Сегмент пользуется спросом, несмотря на рост ставок аренды за рабочее место»,— рассказала госпожа Никитина на конференции ИД «Коммерсантъ», посвященной недвижимости..

Стоимость аренды в сегменте растет во всех ключевых деловых районах столицы. Наибольшие средневзвешенные ставки — в «Москва-Сити. Снять гибкий офис там можно по цене в 70 тыс. руб. за рабочее место в месяц.

Как ранее писал «Ъ», средняя ставка аренды в сегменте по итогам второго квартала года увеличилась на 24–32% год к году. Это связано с ростом спроса на сервисные офисы. В сегменте классических бизнес-центров вакансия постепенно снижается, что вынуждает арендаторов переориентироваться на рынок коворкингов.