Число погибших в результате ЧП в Рязанской области достигло 26

Число погибших в результате взрыва на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области выросло до 26 человек, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале. Пострадавшими числятся 164 человека.

Накануне МЧС сообщило о завершении спасательных работ на территории завода. В них участвовали 361 человек и 85 единиц техники. Расследование уголовного дела ведется по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

15 августа в производственном цехе завода «Эластик» произошел пожар, за которым последовал взрыв. По предварительным данным, взрыв носил техногенный характер. Речь о внешних воздействиях не идет. 18 августа в Рязанской области было объявлено днем траура.