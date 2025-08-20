Американского наемника ВСУ Дэвида Райана О’Лири заочно приговорили к 28 годам

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу против командира отряда наемников ВСУ Chosen Company, гражданина США Дэвида Райана О’Лири. Его заочно приговорили к 28 годам строгого режима. Кроме того, фигуранту назначили штраф в размере 1,6 млн руб., сообщили в Генпрокуратуре.

Фигуранта признали виновным в наемничестве, теракте и незаконном пересечении российской границы. Ему также вменили незаконный оборот и контрабанду оружия и боеприпасов.

Как установило следствие, наемник участвовал в боевых действиях в Курской области на стороне ВСУ с августа 2024 по апрель 2025 года. Вместе с сослуживцами он пронес через границу РФ автомат Калашникова и боеприпасы к нему. За свои действия О’Лири получил в общей сумме более 3,1 млн руб.

В Telegram-канале Генпрокуратуры уточнили, что наемник прибыл на Украину после начала рекрутинговой кампании. Осужденный занимался пытками пленных, участвовал в атаках на гражданские объекты и убивал мирных жителей. Все это «по версии Райана О’Лири из Айовы, укладывается в термин "распространение демократии"»,— говорится в сообщении ведомства.

Никита Черненко