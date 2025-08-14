США ввели санкции против нескольких криптокомпаний РФ из-за связей с Garantex

Минфин США ввел санкции против нескольких российских криптокомпаний, в числе которых Exved и Grinex. В пресс-релизе на сайте ведомства заявили, что их подозревают в связях с биржей Garantex и отмывании денег в интересах российских киберпреступников.

В обновленный санкционный список и в перечень SDN Управления по контролю за иностранными активами также включили российского предпринимателя Сергея Менделеева. Он, по данным пресс-релиза, связан с платформой Exved.

На сайте Минфина отметили, что российские компании незаконно взаимодействую с биржей Garantex, чтобы обходить санкции США. В документе также упомянули криптокошелек зарегистрированной в России и Киргизии компании Grinex в сети Tron.

В марте этого года Минюст США совместно с Германией и Финляндией заблокировал онлайн-инфраструктуру российской криптобиржи Garantex. Американские власти обвинили платформу в нарушении санкций и отмывании преступных доходов. В феврале ЕС включил Garantex в 16-й пакет санкций против России. Минфин США ввел санкции против криптобиржи в 2022 году.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Garantex оставила инвесторов без гарантий».