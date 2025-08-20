Продвижение разошлось по каналам

Рекламодатели увеличили траты на продвижение в Telegram-каналах блогеров в полтора раза. С января по июнь 2025-го компании направили на эти цели примерно 6,7 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет Роскомнадзора. О росте доходов авторов каналов также сообщили в Ассоциации блогеров и агентств. С 1 сентября начнет действовать запрет на размещение рекламы в запрещенных социальных сетях.

С этим и связана динамика продаж в Telegram, говорит исполнительный директор коммуникационного агентства «Монстарс» Илья Левинсон. По его словам, в будущем стоимость интеграций будет только расти: «Теперь какие-то инструменты приносят гораздо меньший результат, например, классический PR, спецпроекты и так далее, а какие-то сильно на этом фоне стали эффективнее, например, любое инфлюенс-размещение. В Telegram закономерно растет стоимость рекламы, поскольку YouTube замедлен, много социальных сетей запрещены, с сентября трафик там будет еще меньше.

Все блогеры хотят зарабатывать естественным образом. Им нужно как-то перекачивать аудиторию на другие площадки. Многие из них не готовы упасть в доходах на время перехода подписчиков из запрещенной социальной сети в Telegram. Естественно, идет повышение цены. Плюс у Telegram практически нет никаких альтернатив по трафику в России. Все очень просто. Если вы спуститесь в метро и посмотрите, что читают люди, вы увидите только два формата: или они смотрят вертикальные видео в любой удобной для них социальной сети, или читают Telegram-каналы.

У каждой отрасли есть свой средний медианный показатель CPV — стоимость за просмотр — и он везде очень разный. Средняя стоимость просмотра может варьироваться от 2,5 руб. до 4,5 руб., при этом есть отрасли, где ты можешь сделать просмотр за 50 коп. Это не будет самым качественным касанием с целевой аудиторией, но это возможно. А есть узкоотраслевые каналы, где касание с целевой аудиторией может доходить до 15 руб. Реклама в Telegram будет дорожать и в следующем году. Иначе просто будет не пробиться через слепоту. Все, что происходит с нашими социальными сетями в последние пять лет, выглядит так: раньше был один автор контента и десять зрителей, теперь десять авторов и один зритель.

Пробиться через это можно только увеличением количества касаний, а это влечет за собой увеличение бюджета».

Как сообщили “Ъ FM” в Ассоциации блогеров и агентств, среди наиболее прибыльных авторов в Telegram — телеведущий Дима Масленников и журналистка Ксения Собчак. С января по июнь 2025-го они заработали на рекламе в своих каналах 19 млн руб. и 31,5 млн руб. соответственно. В топе также оказался инвестбанкир Евгений Коган, он рассказал “Ъ FM”, что это событие стало для него сюрпризом. При этом автор Telegram-канала bitkogan призвал не обольщаться высокими показателями: «Я достаточно далек от стоимости рекламы и не слежу за этим. Я лишь знаю, что невероятно выросла стоимость одного подписчика, его привлечения и работы с ним. Когда люди смотрят на цифры, они немножко забывают о затратах бизнеса, а в данном случае, я думаю, они у всех невероятно сильно возросли. Поэтому не все так просто в этом царстве-государстве».

В мае “Ъ” писал, что Telegram-каналы стали активнее индексироваться поисковыми системами. Например, около 1/5 части трафика блогеры получили при переходах из «Яндекса». Как отмечали собеседники издания, это позволило авторам тратить меньше денег для привлечения новой аудитории.

Никита Путятин