Кредитная зависимость бизнеса Черноземья оказалась ниже общероссийской

Доля заемных средств в структуре капитала черноземных крупных и средних предприятий в 2024 году составила 41,05% при среднем показателе по стране 52%. При этом закредитованность бизнеса в ЦФО составила 57,1%, следует из исследования аналитической службы компании FinExpertiza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наиболее финансово зависимые предприятия работают в Воронежской области — 59,6%. В Курской области показатель составил 58,2%, в Орловской — 49,2%, в Тамбовской — 49,7%, в Белгородской — 48,6%. Самая низкая доля заемов не только по Черноземью, но и по ЦФО у предприятий в Липецкой области — 42,7%.

Критически зависят от внешнего финансирования компании в Северо-Кавказском федеральном округе (72,9%), менее всего — в Уральском федеральном округе (44,5%).

При этом доля заемных средств в структуре капитала российских крупных и средних предприятий за год выросла с 50,5% до 52%. Коэффициент финансовой зависимости бизнеса увеличился до рекордно высокого значения за последние четыре года, утверждают в FinExpertiza.

В прошлом году коммерческие и управленческие расходы на одно предприятие в Липецкой области составили 599,4 млн руб. По этому показателю регион занял десятое место в стране.

Ульяна Ларионова