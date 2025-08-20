Суд восстановил пятерых депутатов думы Пышминского округа в должности

Свердловский областной суд подтвердил незаконность досрочного прекращения полномочий пятерых депутатов думы Пышминского муниципального округа (Свердловская область), которые ранее заявили об уходе, но впоследствии забрали свои заявления. Сейчас восстановить депутатов в должности в течение месяца должна сама дума, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Депутаты Татьяна Абатурова, Алексей Астафьев, Александр Коробицын, Татьяна Кривоногова и Иван Сенцов 19 июня подали заявление о сложении своих полномочий, но в тот же день передумали и отозвали заявления по электронной почте. На следующий день они продублировали заявления нарочно, но несмотря на это, на заседании 20 июня Дума проголосовала за прекращение их полномочий.

Парламентарии обратились в Камышловский районный суд, оспаривая решение думы. Суд встал на сторону истцов, признав, что их права были нарушены. На председателя думы была возложена обязанность в течение месяца со дня вступления решения суда в силу, восстановить депутатов в должности.

Решение было обжаловано в вышестоящей инстанции. Суд по итогам апелляционного рассмотрения оставил решение без изменений по существу, скорректировав лишь в части: восстановить депутатов в должности должен не председатель, а сама дума как коллегиальный орган местного самоуправления.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что после избрания Станислава Фоминых главой Пышмы, пятеро депутатов подали заявления о сложении полномочий, поддержав кандидатуру Вячеслава Некрасова.

Полина Бабинцева