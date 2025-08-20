Суд в Краснодаре арестовал дочь экс-главы Верховного суда Адыгеи

В Краснодаре избрана мера пресечения в виде содержания под стражей Сусаны Коблевой, дочери бывшего председателя Верховного суда Республики Адыгея Аслана Трахова. Она подозревается в совершении особо крупного мошенничества (часть 159 УК РФ) и легализации незаконно полученных средств в особо крупном размере (часть 174.1 УК РФ). Защита госпожи Коблевой обжаловала решение об аресте в Краснодарском краевом суде.

По данным следствия, с 2002 по 2019 год Сусана Коблева приобрела 68 объектов недвижимости кадастровой стоимостью 520 млн руб., не имея легальных источников дохода. В период с 2020 по 2025 год она стала владелицей более 100 объектов недвижимости общей стоимостью 820 млн руб.

Генеральная прокуратура РФ требует обратить в доход государства имущество, приобретенное Асланом Траховым, членами его семьи и доверенными лицами на сумму более 2,5 млрд руб. Иск об изъятии имущества был направлен в Октябрьский районный суд Краснодара, для обеспечения беспристрастности процесса дело передано в Волжский городской суд Волгоградской области.

Подробнее — в материале «Ъ».