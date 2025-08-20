Петербург стал третьим регионом по доле ДТП с грузовиками

На Санкт-Петербург приходится 3,9% аварий с участием грузиков от общего числа происшествий по России. Северная столица заняла третье место среди субъектов РФ, сообщили в пресс-службе Страхового Дома ВСК.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На российских дорогах на долю ДТП с участием грузовиков приходится 9% случаев. Чаще всего в них попадают отечественный КамАЗ (16,7%), шведский Scania (7,6%), белорусский MAZ (6,6%) и MAN (6,3%). Наиболее аварийным днем, согласно статистике, был четверг (17,7%).

На первом месте по доли ДТП оказалась Москва — 33%. За столицей идет Краснодарский край, на него пришлось 6% аварий. В пятерку регионов также вошли Красноярский край (2,8%) и Татарстан (2,7%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что водитель грузовика погиб в ДТП с участием КамАЗа на 76-м км КАД.

Татьяна Титаева