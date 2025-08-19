Водитель грузовика погиб в ДТП с участием КамАЗа на 76-м км КАД

Грузовик марки MAN столкнулся с КамАЗом на 76-м внешнего кольца КАД. В результате аварии погиб водитель первого транспортного средства, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Два автомобиля столкнулись в Красносельском районе Петербурга в 14:00. Предположительно, за рулем грузовика MAN был 28-летний водитель. Он въехал в стоящий во втором ряду КамАЗ, им управлял 24-летний водитель.

Гражданин за рулем транспортного средства бренда MAN скончался на месте аварии. Второй водитель получил легкие травмы. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Татьяна Титаева