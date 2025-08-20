«Водолет» обязали помогать фонду СВО для получения госсубсидий

Правительство Нижегородской области опубликовало поправки к порядку субсидирования оператора скоростных речных перевозок ООО «Водолет». Для получения господдержки компания обязана стать партнером фонда содействия участникам спецоперации и членов их семей «Фонд народного единства Нижегородской области», следует из документа.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

«Водолет» получает субсидии из областного и федерального бюджетов на перевозку пассажиров судами «Валдай 45» и «Метеор 120 Р». В навигацию 2024 года суда на подводных крыльях (СПК) перевезли 125 тыс. человек.

Как писал «Ъ-Приволжье», Счетная палата РФ сообщила о невыполнении плана скоростных пассажирских речных перевозок из-за нижегородского «Водолета».

Фонд народного единства был учрежден в 2024 году при поддержке предпринимательского сообщества. Партнеры фонда должны ежеквартально перечислять от 5% налоговой базы, а компании, работающие по упрощенной системе налогообложения – 1% от дохода. Нижегородские власти считают, что получатели господдержки должны спонсировать фонд в обязательном порядке.

Владимир Зубарев