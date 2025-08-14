«Водолет» нагрузили субсидией

Счетная палата РФ сообщила о невыполнении плана скоростных пассажирских речных перевозок из-за нижегородского «Водолета»: в 2024 году компания перевезла на 624 человека меньше, чем предполагалось. Участвующие в проекте Минтранса РФ «Речные магистрали» три региональные компании в прошлом году перевезли 33,2 тыс. пассажиров. Кроме того, в Росморречфлоте некорректно рассчитали объем предоставленной субсидии, он оказался завышен вдвое — на 24,2 млн руб., отметили аудиторы, и сумма изменилась после невыполнения планируемых показателей по перевозкам. В «Водолете» не стали комментировать ситуацию, отметив по итогам прошлого года рост пассажирских перевозок на 53%, а в 2025-м компания ожидает прироста еще на 12%. В Минтрансе РФ говорят об увеличении субсидий перевозчикам до 150 млн руб. и новых маршрутах, а Росморречфлот предложил пересмотреть методику господдержки.

Субсидируeмые речные перевозки проверили в Счетной палате

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Счетная палата РФ опубликовала результаты проверки исполнения бюджета Росморречфлота за 2024 год, включая субсидирование скоростных речных пассажирских перевозок. В прошлом году на субсидии для нижегородского речного перевозчика ООО «Водолет», казанского АО ФРТ и Чебоксарского речного порта федеральное агентство закладывало 48,8 млн руб. — в основном на 12 субсидируемых маршрутов в Нижегородской области, Татарстане и Чувашии по проекту Минтранса РФ «Речные магистрали».

Как писал «Ъ-Приволжье», большую часть этих средств, 36 млн руб., из федерального бюджета получил «Водолет» на возмещение затрат за перевозку пассажиров по межрегиональным маршрутам. Еще 124 млн руб. оператору скоростных перевозок выделили на возмещение операционных затрат.

Компенсации по лизингу за приобретение судов составили 111,3 млн руб., а билетная выручка компании составила 130 млн руб. Скоростными судами на подводных крыльях «Водолет» перевез 13,7 тыс. пассажиров на маршрутах между Нижним Новгородом, Казанью и Ульяновском. В виде налоговых отчислений в бюджет было перечислено 69 млн руб., рассказывал директор компании Никита Итальянцев.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Водолет» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2019 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Головная компания — АО «Корпорация развития Нижегородской области». Генеральный директор Никита Итальянцев. Выручка ООО от продажи в 2024 году составила 75,6 млн руб., чистая прибыль — 10,7 млн руб.

По данным Счетной палаты, план пассажирских перевозок по Волге скоростными судами на подводных крыльях в прошлом году был выполнен не полностью. Операторы должны были перевезти по межрегиональным маршрутам свыше 33,8 тыс. человек, а перевезли 33,2 тыс. пассажиров. Неисполнение показателя в Счетной палате РФ приписали нижегородскому «Водолету», указав, что компания уменьшила объем субсидируемых перевозок на 624 человека. По итогам сезона компания согласовала допсоглашение об уменьшении плановых показателей.

Однако субсидия, полученная оператором речных перевозок, не сократилась, отметили аудиторы СП в отчете. По их выводам, в целом господдержка ООО «Водолет» и АО ФРТ оказалась завышенной на 24,2 млн руб., из которых 22,2 млн руб. бюджет переплатил нижегородской компании. Счетная палата указала на упущения Росморречфлота при проверке представленной отчетности перевозчиков и некорректно произведенные расчеты господдержки. Кроме того, Росморречфлот в электронном бюджете не рассмотрел отчетность о результатах использования субсидии скоростными перевозчиками.

По итогам проверки Счетная палата внесла Росморречфлоту представление об устранении нарушений, заключение аудиторов также направлено в Совет Федерации и Госдуму РФ.

В компании «Водолет» не стали комментировать замечания аудиторов по поводу неисполнения планов.

Тем временем субсидирование проекта «Скоростные магистрали» в 2025 году планируется увеличить в три раза — до 150 млн руб. На прошлой неделе перспективы развития скоростных речных перевозок в очередной раз обсуждались на заседании профильной комиссии Минтранса РФ. Заместитель руководителя Росморречфлота Федор Шишлаков «провел научную работу по новому подходу к субсидированию перевозок», сообщили в министерстве. Предложенная им методика основана на расчете субсидий исходя из количества перевезенных пассажиров и расходов на перевозку одного человека. «В ходе работы учитывался опыт 2024 года, когда субсидия рассчитывалась согласно количеству выполненных рейсов. Новый подход будет проработан с причастными органами власти и организациями отрасли», — отметили в Минтрансе РФ.

По данным госоргана, в 2025 году географию скоростных перевозок планируется расширить за счет маршрутов из Нижнего Новгорода и Чкаловска в Ярославль. Ожидается, что по итогам года объем перевозок увеличится в полтора раза — до 52 тыс. человек.

Владимир Зубарев