США создадут флот морских беспилотников на случай конфликта с Китаем

Минобороны США разрабатывает флот морских беспилотников на случай возможного конфликта с Китаем, сообщает агентство Reuters. Испытания прошли у побережья Калифорнии, но столкнулись с проблемами. Один из кораблей остановился из-за сбоя в программном обеспечении, а другой беспилотный катер врезался в него. Неделями ранее прототип другого беспилотника неожиданно включил двигатели и перевернул буксировавшее его судно.

Пентагон планирует создать «рои» морских и воздушных беспилотников, чтобы предотвратить возможную военную операцию Китая против Тайваня. Для сравнения стоимость разрабатываемых катеров на Украине оценивается в примерно $250 тыс., но ВМС США хотят более высокотехнологичный вариант. Каждый беспилотный корабль будет стоить несколько миллионов долларов, отмечает Reuters.

Однако проект сталкивается с трудностями. Недавно в отставку отправили руководителя программы закупок морских беспилотников, а контракт на $20 млн с L3Harris заморозили. ВМС США уже заключили контракты с BlackSea на $160 млн, а Saronic получила $20 млн на разработку прототипов, но еще не заключила контракт на закупки.