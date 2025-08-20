Производитель курятины может построить гостиничный комплекс в Тамбовской области

Дочернее предприятие в Тамбовской области группы агропредприятий «Ресурс» (крупнейший в России производитель курятины) планирует реализацию туристического проекта на базе санатория «Инжавино» в регионе. Речь идет о строительстве гостиничного комплекса на 250 номеров. Общий объем инвестиций в проект оценивается экспертами в 5 млрд руб, сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», 14 августа 2025 года ОАО «Токаревская птицефабрика» зарегистрировало новую проектную структуру — ООО «Туристический комплекс "Инжавино"». Компания создана в рабочем поселке Инжавино Тамбовской области. Ее уставная деятельность связана со строительством объектов туристической инфраструктуры. В пресс-службе ГАП «Ресурс» подтвердили создание общества, пояснив, что именно оно будет оператором проекта.

Группа «Ресурс» ранее не присутствовала на туристическом рынке. Площадка под новый проект в Тамбовской области досталась компании еще в 2019 году. Тогда она приобрела имущество обанкротившегося ООО «Санаторий "Инжавинский"». Согласно материалам «Федресурса», сумма сделки составила 37,4 млн руб. В состав активов вошли два земельных участка общей площадью 15,4 га, а также комплекс зданий здравницы общей площадью 22,5 тыс. кв. м. По информации местных СМИ, в 2024 году старые корпуса санатория были демонтированы.

В компании подчеркивают, что окончательная концепция нового объекта пока не сформирована. Сейчас «Ресурс» ведет консультации с министерством экологии и природных ресурсов Тамбовской области, а также с муниципалитетом. Представители группы отмечают, что задача на текущем этапе — выработать подход к использованию территории и определить формат будущей инфраструктуры.