ДНР и ЛНР согласились поддержать предприятия российской угольной отрасли

Минфин России сообщил, что власти Луганской (ЛНР) и Донецкой (ДНР) народных республик согласились оказать поддержку угольной отрасли страны. Субъекты посодействуют ООО «Группа компаний "УЛК"», АО «Промышленная группа «Родина», ООО «Импэкс-Дон», ООО «Торговый Дом "Донские Угли"», отметили в пресс-релизе на сайте министерства.

В Минфине также рассказали о планах по реструктуризации налоговой задолжности компаний АО «Промышленная группа "Родина"» и ООО «Импекс-Дон». Совместно с правительством ДНР планируется улучшить их финансовое состояние.

Правительство ЛНР посодействует Минфину в поддержке ООО «Торговый Дом «Донские Угли». ООО «Группа компаний "УЛК"» планируется предоставить транспортную субсидию.

Весной этого года инвесторы в угольные активы ООО «Импэкс-Дон» и ООО «Торговый дом "Донские угли"» вернули властям девять угольных шахт, взятых в аренду в 2024 году. Тогда власти ЛНР и ДНР передали 15 шахт инвесторам, которые были готовы инвестировать в объекты более 65 млрд руб. Решение приняли в соответствии с разработанной в 2023 году российскими властями концепцией реформы угольной отрасли республик. Она преполагала повышение рентабельности за счет привлечения частных средств.