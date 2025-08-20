Путин разрешил «Русгаздобыче» купить акции двух компаний «Группы ГМС»

Президент России Владимир Путин разрешил «Русгаздобыче» приобрести активы «Гидромашсервиса» и «ГМС Нефтемаш». Это следует из распоряжения главы государства.

Господин Путин вывел «Гидромашсервис» и «ГМС Нефтемаш» из временного государственного управления. «Русгаздобыча» может купить 2,8 млн обыкновенных и 2,6 млн привилегированных акций «ГМС Нефтемаш», а также 3 тыс. обыкновенных и 170 привилегированных бумаг «Гидромашсервиса».

Разрешение дано в соответствии с указом «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах». Документ запрещает сделки с акциями российских юрлиц, принадлежащих иностранным компаниям из недружественных государств, без специального разрешения.

«ГМС Нефтемаш» и «Гидромашсервис» входят в «Группу ГМС» — один из крупнейших в России и СНГ производителей насосного и компрессорного оборудования для нефтегазового комплекса. Предприятия были переданы во временное управление в декабре 2024 года.