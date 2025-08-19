Снос Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже начнется в ноябре

В конце сентября планируется начать процедуру заключения договоров на реконструкцию воронежского Центрального стадиона профсоюзов, в ноябре — приступить к его сносу, в апреле 2026 года — закончить снос и с началом строительного сезона — приступить к возведению нового объекта. Об этом во время прямого эфира сообщил губернатор Александр Гусев.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев во время прямого эфира в соцсетях облправительства 19 августа

«Проект есть, он прошел государственную экспертизу, и началу работ уже ничего не мешает»,— заверил он.

Господин Гусев рассказал, что в последние месяцы шел поиск «строительной компании-партнера, которая могла бы осуществить этот проект».

При этом, по словам губернатора, идет работа по поиску внебюджетных источников финансирования проекта.

«Определенные возможности есть, мы можем привлечь приличные средства»,— отметил он.

