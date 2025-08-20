Выплаты по ранениям на СВО изменили из-за дела о махинациях в 83-й ДШБ

Главное военное следственное управление СКР завершило расследование уголовных дел в отношении полковника Артема Городилова и подполковника Константина Фролова (позывной Палач), бывших командиров 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (ДШБ). Фигуранты признали вину и заключили досудебные соглашения. По версии следствия, они причастны к мошенничеству и незаконному обороту оружия, повлекшие выплат более 200 млн руб. из бюджета.

В результате выявленных фактов, связанных с незаконными выплатами и награждениями, с ноября 2024 года порядок выплат военнослужащим, получившим ранения на специальной военной операции, был изменен. Размер выплат стал дифференцированным и зависит от степени тяжести ранения, установленной военно-медицинской комиссией, — от 1 млн до 3 млн руб.

Уголовные дела рассматривает Луганский гарнизонный военный суд. Следствием установлены 35 участников махинаций. По данным следствия, мошенничество осуществлялось путем имитации ранений и подачи фиктивных заявлений на получение выплат и наград.

