Израиль призывает резервистов

Израиль готовится к захвату Газы — крупнейшего города одноименного палестинского анклава. Для этого еврейское государство призовет дополнительно 60 тыс. резервистов. Министерство обороны утвердило план операции под названием «Колесница Гидеона—2». Военная кампания пройдет в несколько этапов и продлится до 2026 года, сообщает The Times of Israel. Она начнется с эвакуации мирных жителей из Газы. Ранее план одобрил военно-политический кабинет Израиля. Вместе с этим Иерусалим озвучил и пять принципов, необходимых для завершения войны в секторе Газа. Среди них разоружение палестинских боевиков, освобождение всех заложников и демилитаризация всего анклава.

В понедельник «Хамас» предложил Израилю перемирие на два месяца, в свою очередь боевики отпустят десять захваченных израильтян. Иерусалим эти условия отклонил. О деталях новой операции в Газе рассказал обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич: «В боевых действиях будут принимать участие до 130 тыс. военных, в основном резервистов. Сначала город окружат, считается, что из него выведут жителей Газы. Там их, по разным оценкам, остается от 800 тыс. до 1 млн. Начнется эвакуация населения, которому будет предложено переместиться на юг, в гуманитарную зону Аль-Маваси. Судя по кадрам, которые поступают из Газы, местное население уже покидает город, переходит на юг. В рамках первого этапа Израиль не планирует взятие под контроль всего города, а планирует окружить его и заблокировать возможность для террористов покинуть его. А потом начнется зачистка.

План может быть растянут, может быть отложен, а может быть изменен или отменен. На данный момент "Хамас" согласился на частичную сделку, но в Израиле подвергают критике последовательность ее исполнения. Например, требуют одновременного освобождения всех 10 заложников, которые в рамках этой сделки должны выйти на свободу. Теперь Израиль требует полной сделки, которая приведет к окончанию войны и будет включать освобождение всех заложников, с одной стороны. С другой стороны, он настаивает на изгнании из сектора лидеров группировки и создании технократического правительства, которое не будет подчиняться и не будет состоять из людей, аффилированных с "Хамасом" или с палестинской автономией».

Ранее на планы Иерусалима отреагировали многие западные страны. Германия остановила поставки Израилю вооружения, которое может быть использовано в секторе Газа. Великобритания, в свою очередь, пригрозила ввести санкции против еврейского государства. В минувшее воскресенье в самом Израиле прошли массовые митинги против расширения операции в Газе. По оценкам организаторов, на улицы Тель-Авива вышли около 500 тыс. человек. Протестующие требовали прекратить войну в регионе и добиться освобождения заложников. Впрочем, для властей такие акции не станут серьезным поводом остановить операцию в Газе, считает руководитель Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Ирина Звягельская:

«В Израиле совершенно очевидно сталкиваются две цели. Первая — это освобождение заложников, за которое выступает значительная часть населения. Вторая — уничтожение "Хамаса", и эту другую стратегию поддерживает целый ряд политических деятелей в Израиле. По их мнению, любые переговоры о возвращении заложников только тормозят процесс, откладывают на неопределенное время уничтожение "Хамаса". Все эти стратегии не согласуются друг с другом. Нынешнее наступление на Газу и стремление взять его под контроль — это как раз позиция наиболее правых религиозных консервативных кругов, которые не готовы идти ни на какие, даже минимальные уступки: никаких компромиссов, даже во имя освобождения заложников.

При этом в Израиле идут протесты. Люди говорят об освобождении заложников, о необходимости заключения соглашения о перемирии, на которое вроде бы "Хамас" согласился. Речь шла о 60-дневном перемирии, о возвращении на первых этапах части заложников. То, что операция началась, свидетельствует о том, что значительная часть политического истеблишмента не рассматривает проблему освобождения заложников как приоритетную. В Израиле достаточно негативно сейчас относятся к европейской позиции. Это связано прежде всего с многочисленными пропалестинскими выступлениями в Европе, которые, как считали в Израиле, носили антисемитский характер. Поэтому позиция Европы там давно вызывает критику».

Глава российского МИД Сергей Лавров призвал как можно скорее начать переговоры между Палестиной и Израилем. Приоритет, по словам министра, — это решение гуманитарного кризиса в секторе Газа.

