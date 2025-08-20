Установлены 35 участников махинаций с ранениями в 83-й десантно-штурмовой бригаде

Главное военное следственное управление СКР завершило расследование уголовных дел о махинациях с ранениями и госнаградами в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде (ДШБ). В результате следственных действий, по данным «Ъ», установлены 35 участников противоправных действий.

Бывший командир ДШБ Артем Городилов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По версии следствия, военнослужащие, ради получения выплат, совершали действия, имитирующие ранения, а также сообщали СМИ о своих подвигах. Таким образом, незаконно получено более 200 млн руб. Наиболее известные фигуранты — бывший командир ДШБ Артем Городилов и начальник группы специальных операций Константин Фролов (Палач), признали вину и дали показания на сослуживцев.

Выявленные факты привели к изменению порядка выплат за военные травмы на СВО. Выплаты стали дифференцированными и зависят от тяжести ранения, составляя от 1 млн до 3 млн руб. Степень тяжести определяется военно-медицинской комиссией.

