Налоговая служба подала заявление о банкротстве «РУМО Групп»

Арбитражный суд Москвы рассматривает заявление столичной ИФНС № 29 о признании банкротом АО «РУМО Групп». Налоговые органы просят обанкротить организацию по упрощенной процедуре, следует из судебной картотеки.

«РУМО Групп» с уставным капиталом в 1 млн руб. было учреждено в 2023 году нижегородским машиностроительным предприятием АО РУМО и позиционировалось как управляющая компания для машиностроительного холдинга. На предприятии сообщили, что московская организация — это отдельное юридическое лицо, а РУМО работает в плановом режиме.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в июне в Москве по обвинению мошенничестве арестовали председателя правления АО РУМО Андрея Горшкова в составе группы из нескольких подозреваемых, в том числе арбитражных управляющих. Недавно ему продлили срок содержания под стражей. Однако к деятельности РУМО это уголовное дело не имеет отношения. Предъявленное Андрею Горшкову обвинение связано с банкротством автомобильного НИИ в Москве и сделками по отчуждению здания обанкротившего института.

Иван Сергеев