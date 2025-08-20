В Сочи адвоката обвиняют в хищении имущества клиентки

Сочинскому адвокату Дмитрию Лимаренко предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве с имуществом доверительницы, сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю. По данным следствия, адвокат и его сообщница присвоили дом, принадлежавший клиентке, стоимостью 23 млн руб.

Противоправные действия адвоката выявило управление ФСБ России по Краснодарскому краю. Сотрудникам спецслужб стало известно, что с 2017 года адвокат Лимаренко оказывал услуги по ведению дела о банкротстве местной жительницы. Юрист подготовил исковое заявление о признании доверительницы банкротом и обратился в суд, в результате чего в отношении женщины была введена процедура реализации имущества.

Одновременно господин Лимаренко договорился со своей знакомой — юристом, которая представляла интересы отца адвоката. Она приобрела права требования к должнице, а затем провела серию сделок, в результате которых стала владелицей недвижимости. При этом средства кредиторам в ходе банкротства так и не были выплачены. Семья должницы была выселена из дома.

В отношении адвоката судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, на его имущество наложен арест.

Анна Перова, Краснодар