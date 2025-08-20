ФСБ не допустила до семестра

ФСБ задержала в Глазове уроженца Центральной Азии по обвинению в подготовке теракта на железнодорожном объекте и оправдании событий в московском «Крокус Сити Холл». Как выяснил «Ъ-Удмуртия», фигурантом уголовного дела стал 26-летний гражданин Таджикистана, обучающийся в местном университете. Его ФИО не раскрывается. По данным силового ведомства, у задержанного изъяты компоненты для создания самодельных зажигательных устройств и телефон, содержащий переписки с членами террористических организаций. Обвиняемый отправлен в СИЗО до середины сентября.

Как выяснил «Ъ-Удмуртия», теракт на железнодорожном объекте в Глазове готовил 26-летний гражданин Таджикистана, предположительно студент пятого курса местного инженерно-педагогического университета имени В.Г. Короленко (в картотеке Верховного суда Удмуртии ФИО скрыто). Он обучается по специальности «Педагог». Об этом изданию рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Напомним, о задержании в Глазове уроженца Центральной Азии по подозрению в подготовке к поджогу железнодорожного состава “Ъ” сообщили в ФСБ 19 августа. По данным Центра общественных связей силового ведомства, у него были изъяты компоненты для создания самодельных зажигательных устройств и телефон, в котором были инструкции «по изготовлению средств террора» и схема расположения объектов в районе планируемой атаки. ФСБ указывала, что задержанный переписывался в Telegram с членами международных террористических организаций.

Как уточнили в пресс-службе судов региона, 19 июля Первомайский райсуд Ижевска отправил предполагаемого террориста в СИЗО на два месяца. Ему инкриминируют подготовку к теракту и публичные призывы к терроризму (ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Согласно ходатайству следователя, обвиняемый в феврале—июне, находясь в Глазове, наблюдал за объектами железнодорожной инфраструктуры, составил схему расположения основных ее узлов и «приискал компоненты для изготовления самодельного зажигательного устройства». Эти компоненты он хранил в лесополосе вблизи домов на ул. Драгунова. Подозреваемого задержали сотрудники регионального УФСБ 18 июля.

Кроме того, по данным следствия, в мае фигурант разместил во «ВКонтакте» текст с оправданиями терроризма в московском ТЦ «Крокус Сити Холл» (теракт произошел 22 марта 2024 года, 149 человек погибли, более 500 пострадали).

Обвиняемый и его адвокат на судебном заседании просили избрать иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, однако суд постановил арестовать фигуранта до 19 сентября. Не согласившись с этим, в Верховный суд Удмуртии 21 июля была подана апелляционная жалоба защитника с просьбой отменить постановление первой инстанции.

«Мера пресечения несоразмерна обстоятельствам дела. Судом фактически была принята во внимание только тяжесть вменяемого преступления. Каких-либо объективных данных о том, что обвиняемый может скрыться от следствия и суда, по делу не имеется»,— привели «Ъ-Удмуртия» позицию адвоката и его подзащитного в пресс-службе судов республики. Сторона защиты считает, что суд не оценил в полном объемы данные о личности обвиняемого, его семейное положение и наличие постоянного места жительства.

29 июля Верховный суд Удмуртии рассмотрел апелляцию и оставил постановление Первомайского райсуда Ижевска без изменений. По статье о совершении теракта предусмотрено до 20 лет лишения свободы (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).