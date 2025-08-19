ФСБ задержала уроженца Средней Азии по подозрению в подготовке поджога поезда

ФСБ сообщила о задержании в удмуртском городе Глазов выходца из Центральной Азии, который подозревается в подготовке поджога поезда.

Согласно заявлению Центра общественных связей ФСБ, у мужчины изъяли компоненты для создания самодельных зажигательных устройств и телефон. В нем были инструкции «по изготовлению средств террора» и схема расположения объектов в районе планируемой атаки. ФСБ утверждает, что задержанный переписывался в Telegram с членами международных террористических организаций.

По данным спецслужбы, в социальных сетях мужчина оправдывал теракт в «Крокус Сити Холле». В отношении него возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Мужчину отправили под арест.

В ролике, который публикует ФСБ, видно, что при задержании силовики переоделись в костюмы дворников. Они стояли с метлами и лопатами. Когда подозреваемый проходил мимо, его повалили на землю.