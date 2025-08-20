«Евровидение-2026» пройдет в Вене

Столица Австрии Вена была выбрана местом для финала международного песенного конкурса «Евровидение». Об этом сообщили австрийская телерадиокомпания ORF и Европейский вещательный союз (EBU). Финал «Евровидения-2026» пройдет 16 мая на самой большой концертной площадке — крытом стадионе «Винер-Штадтхалле», способном принять 16 тыс. зрителей.

На проведение популярного мероприятия претендовали два австрийских города — Вена и Инсбрук — после того, как в текущем году победителем «Евровидения» стал исполнитель из Австрии Джей-Джей с песней «Wasted Love». По словам представителей ORF и EBU, оба города представили яркие концепции конкурса, но предложение Вены оказалось «наиболее привлекательным не только с точки зрения инфраструктуры и логистики, но и с экономической точки зрения». Как отметил директор конкурса Мартин Грин, «репутация Вены как одного из самых музыкальных городов мира и ее расположение в самом сердце Европы делают ее идеальным местом для проведения 70-го конкурса "Евровидение"».

Вена станет столицей «Евровидения» уже в третий раз. В 1967 году она принимала у себя гостей после победы исполнителя Удо Юргенса с песней «Merci Cherie» на конкурсе в Люксембурге. После победы в 2014 году австрийца Томаса Нойвирта, более известного как Кончита Вурст, Вена также принимала «Евровидение» в 2015 году.

Алена Миклашевская