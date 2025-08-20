Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Евровидение-2026» пройдет в Вене

Столица Австрии Вена была выбрана местом для финала международного песенного конкурса «Евровидение». Об этом сообщили австрийская телерадиокомпания ORF и Европейский вещательный союз (EBU). Финал «Евровидения-2026» пройдет 16 мая на самой большой концертной площадке — крытом стадионе «Винер-Штадтхалле», способном принять 16 тыс. зрителей.

На проведение популярного мероприятия претендовали два австрийских города — Вена и Инсбрук — после того, как в текущем году победителем «Евровидения» стал исполнитель из Австрии Джей-Джей с песней «Wasted Love». По словам представителей ORF и EBU, оба города представили яркие концепции конкурса, но предложение Вены оказалось «наиболее привлекательным не только с точки зрения инфраструктуры и логистики, но и с экономической точки зрения». Как отметил директор конкурса Мартин Грин, «репутация Вены как одного из самых музыкальных городов мира и ее расположение в самом сердце Европы делают ее идеальным местом для проведения 70-го конкурса "Евровидение"».

Вена станет столицей «Евровидения» уже в третий раз. В 1967 году она принимала у себя гостей после победы исполнителя Удо Юргенса с песней «Merci Cherie» на конкурсе в Люксембурге. После победы в 2014 году австрийца Томаса Нойвирта, более известного как Кончита Вурст, Вена также принимала «Евровидение» в 2015 году.

Алена Миклашевская

«Евровидение–2025»

Победитель Евровидения певец JJ, представлявший Австрию с песней «Wasted Love»

Победитель Евровидения певец JJ, представлявший Австрию с песней «Wasted Love»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Певец из Австрии JJ после объявления его победителем

Певец из Австрии JJ после объявления его победителем

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Австрийский певец JJ выступает с песней «Wasted Love»

Австрийский певец JJ выступает с песней «Wasted Love»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Израильская певица Юваль Рафаэль заняла второе место с композицией «New Day Will Rise»

Израильская певица Юваль Рафаэль заняла второе место с композицией «New Day Will Rise»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Певица Мириана Конте, представляющая Мальту, выступает с песней «Serving»

Певица Мириана Конте, представляющая Мальту, выступает с песней «Serving»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Победитель 2024 года от Швейцарии Nemo во время выступления

Победитель 2024 года от Швейцарии Nemo во время выступления

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Певица Клавдия, представляющая Грецию, выступает с песней «Asteromata»

Певица Клавдия, представляющая Грецию, выступает с песней «Asteromata»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Представитель Армении певец PARG во время выступления с композицией «Survivor»

Представитель Армении певец PARG во время выступления с композицией «Survivor»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Певица Louane из Франции выступает с песней «Maman»

Певица Louane из Франции выступает с песней «Maman»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Группа KAJ, представляющая Швецию, выступает с песней «Bara bada bastu»

Группа KAJ, представляющая Швецию, выступает с песней «Bara bada bastu»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Представительница Польши Юстина Стечковская во время выступления с композицией «Gaja»

Представительница Польши Юстина Стечковская во время выступления с композицией «Gaja»

Фото: Martin Meissner / AP

Представительница Испании Мелоди выступает с песней «Esa Diva»

Представительница Испании Мелоди выступает с песней «Esa Diva»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Участник из Хорватии Марко Бошняк не смог пройти в финал конкурса с песней «Poison Cake»

Участник из Хорватии Марко Бошняк не смог пройти в финал конкурса с песней «Poison Cake»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Певец Клемен, представляющий Словению, не пробился в следующий этап с песней «How Much Time Do We Have Left»

Певец Клемен, представляющий Словению, не пробился в следующий этап с песней «How Much Time Do We Have Left»

Фото: Martin Meissner / AP

Представитель Эстонии Томми Кэш занял третье место с композицией «Espresso Macchiato»

Представитель Эстонии Томми Кэш занял третье место с композицией «Espresso Macchiato»

Фото: Martin Meissner / AP

Певец Тео Эван, представляющий Кипр, не смог пройти в следующий этап с песней «Shh»

Певец Тео Эван, представляющий Кипр, не смог пройти в следующий этап с песней «Shh»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Певец из Италии Лусио Корси (на фото слева) во время выступления с песней «Volevo Essere Un Duro»

Певец из Италии Лусио Корси (на фото слева) во время выступления с песней «Volevo Essere Un Duro»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Группа V&amp;B, представляющая Исландию, выступает с композицией «Roa»

Группа V&B, представляющая Исландию, выступает с композицией «Roa»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Группа Shkodra Elektronike из Албании выступает с песней «Zjerm»

Группа Shkodra Elektronike из Албании выступает с песней «Zjerm»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Певец из Норвегии Кайл Алессандро во время выступления с песней «Lighter»

Певец из Норвегии Кайл Алессандро во время выступления с песней «Lighter»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Участник из Бельгии Ред Себастьян не смог пройти в финал с песней «Strobe Lights»

Участник из Бельгии Ред Себастьян не смог пройти в финал с песней «Strobe Lights»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Британская группа Remember Monday с песней «What The Hell Just Happened?»

Британская группа Remember Monday с песней «What The Hell Just Happened?»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Финская певица Эрика Викман с песней «Ich komme»

Финская певица Эрика Викман с песней «Ich komme»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Лаура Торн из Люксембурга с песней «La Poupee Monte Le Son»

Лаура Торн из Люксембурга с песней «La Poupee Monte Le Son»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

