«РИА Новости»: хакеры KillNet взломали базу Генштаба ВСУ с данными о погибших

Российская хакерская группировка KillNet подтвердила взлом базы данных Генштаба ВСУ. Об этом заявило агентство «РИА Новости».

«Подтверждаем, конечно», — цитирует агентство участника KillNet. Ему задали вопрос, действительно ли хакеры располагают подтверждением информации о количестве погибших и пропавших украинских военнослужащих.

Сегодня Telegram-канал Mash заявил, что хакеры из группировок KillNet, Palach Pro, User Sec и Beregini взломали базы данных Генштаба ВСУ. Утверждалось, что в результате они получили сведения о 1,7 млн погибших и пропавших без вести украинских военнослужащих.