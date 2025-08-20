Глава Воткинского района обвинен в превышении должностных полномочий

В Удмуртии по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст.286 УК РФ) задержали 40-летнего главу Воткинского района Айрата Газимзянова, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Следствие считает, что, подозреваемый незаконно издал и подписал постановление о предоставлении на 5 лет в пользование ООО «Стройграв» земельного участка площадью 11,4 тыс. кв.м, находящегося в федеральной собственности и расположенного на территории национального парка «Нечкинский». Это лишило собственника правомочий по пользованию и распоряжению участком.

В настоящее время незаконное постановление отменено, и земельный участок возвращен в федеральную собственность. Фигурант дела задержан, по месту его жительства и работы проведен обыск. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.