Нижегородские волонтеры отправились восстанавливать объекты в Курской области

Из Нижегородской области в Курскую отправилась группа волонтеров, которые будут заниматься восстановлением социально значимых объектов и жилого фонда, пострадавших от действий ВСУ. Как сообщили в областном правительстве, они будут участвовать в разборах завалов, строительных работах и благоустройстве.

В состав группы вошли мужчины, прошедшие необходимую подготовку для работы в условиях приграничной территории.

Нижегородские волонтеры уже имеют опыт участия в гуманитарных миссиях и восстановительных работах в условиях различного рода ЧС. Они принимали участие в ликвидации последствий наводнения в Оренбурге и разлива мазута в Черном море.

Андрей Репин