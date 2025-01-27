Море с запахом мазута
Нижегородские волонтеры вернулись с расчистки черноморских пляжей
Четвертая группа нижегородских волонтеров вернулась из Анапы и Тамани. Часть из них несколько дней собирали на общественных пляжах мазут, который после крушения двух танкеров постоянно выбрасывает на берег. За несколько дней волонтеры собрали 900 мешков загрязненного песка и мусора. Вторая часть нижегородцев спасала птиц, пострадавших от разлива мазута. О том, как нижегородские волонтеры помогали бороться с последствиями чрезвычайной ситуации на Черном море, — в галерее «Ъ-Приволжье».
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