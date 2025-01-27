Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Море с запахом мазута

Нижегородские волонтеры вернулись с расчистки черноморских пляжей

Четвертая группа нижегородских волонтеров вернулась из Анапы и Тамани. Часть из них несколько дней собирали на общественных пляжах мазут, который после крушения двух танкеров постоянно выбрасывает на берег. За несколько дней волонтеры собрали 900 мешков загрязненного песка и мусора. Вторая часть нижегородцев спасала птиц, пострадавших от разлива мазута. О том, как нижегородские волонтеры помогали бороться с последствиями чрезвычайной ситуации на Черном море, — в галерее «Ъ-Приволжье».

Предыдущая фотография
Ветеринар-волонтер со спасенной птицей в руках

Ветеринар-волонтер со спасенной птицей в руках

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Волонтеры надевают средства индивидуальной защиты перед работой

Волонтеры надевают средства индивидуальной защиты перед работой

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Работать в зоне разлива мазута лучше в специальных костюмах и респираторах

Работать в зоне разлива мазута лучше в специальных костюмах и респираторах

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Волонтеры направляются к месту работы

Волонтеры направляются к месту работы

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Волонтерам на костюмах пишут их имена или позывные

Волонтерам на костюмах пишут их имена или позывные

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Отряд волонтеров идет по берегу Черного моря

Отряд волонтеров идет по берегу Черного моря

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Последние приготовления

Последние приготовления

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Волонтеры расходятся по своим участкам

Волонтеры расходятся по своим участкам

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Волонтер сидит у найденных мертвых птиц

Волонтер сидит у найденных мертвых птиц

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Волонтеры снимают слой песка, чтобы извлечь мазут

Волонтеры снимают слой песка, чтобы извлечь мазут

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Спасенные птицы сидят в специальных коробках

Спасенные птицы сидят в специальных коробках

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Спасенная черношейная поганка

Спасенная черношейная поганка

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Волонтеры отмывают чомгу от мазута

Волонтеры отмывают чомгу от мазута

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

В стационаре птицам дают лекарства, витамины и специальное рыбное пюре

В стационаре птицам дают лекарства, витамины и специальное рыбное пюре

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Витамины и лекарства птицам вводят с помощью специального зонда

Витамины и лекарства птицам вводят с помощью специального зонда

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Рабочие оставили на берегу средства индивидуальной защиты

Рабочие оставили на берегу средства индивидуальной защиты

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Местные власти для очистки берега собрали весь инструмент, какой нашли

Местные власти для очистки берега собрали весь инструмент, какой нашли

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Волонтеры спускаются на берег

Волонтеры спускаются на берег

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Во время обеденного перерыва

Во время обеденного перерыва

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Волонтер с бездомной собакой, которая помогала разыскивать в камнях умерших птиц

Волонтер с бездомной собакой, которая помогала разыскивать в камнях умерших птиц

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Собранный в мешки мазут и загрязенный мусор увозят на погрузчике

Собранный в мешки мазут и загрязенный мусор увозят на погрузчике

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

За несколько дней нижегородцы собрали около 900 мешков мазута и мусора

За несколько дней нижегородцы собрали около 900 мешков мазута и мусора

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Вместе с мазутом приходится собирать весь мусор

Вместе с мазутом приходится собирать весь мусор

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Волонтеры несут еще один полный мешок

Волонтеры несут еще один полный мешок

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

В некоторых местах нефтепродукты приходится выкапывать из песка

В некоторых местах нефтепродукты приходится выкапывать из песка

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Каждая волна приносит новое загрязнение

Каждая волна приносит новое загрязнение

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

На пляжах много следов тяжелой техники, но основные инструменты — мешок и лопата

На пляжах много следов тяжелой техники, но основные инструменты — мешок и лопата

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Волонтеры с новой партией мешков в ожидании погрузчика

Волонтеры с новой партией мешков в ожидании погрузчика

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Память о 2025 годе

Память о 2025 годе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Следующая фотография
1 / 29

Ветеринар-волонтер со спасенной птицей в руках

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Волонтеры надевают средства индивидуальной защиты перед работой

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Работать в зоне разлива мазута лучше в специальных костюмах и респираторах

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Волонтеры направляются к месту работы

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Волонтерам на костюмах пишут их имена или позывные

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Отряд волонтеров идет по берегу Черного моря

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Последние приготовления

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Волонтеры расходятся по своим участкам

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Волонтер сидит у найденных мертвых птиц

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Волонтеры снимают слой песка, чтобы извлечь мазут

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Спасенные птицы сидят в специальных коробках

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Спасенная черношейная поганка

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Волонтеры отмывают чомгу от мазута

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

В стационаре птицам дают лекарства, витамины и специальное рыбное пюре

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Витамины и лекарства птицам вводят с помощью специального зонда

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Рабочие оставили на берегу средства индивидуальной защиты

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Местные власти для очистки берега собрали весь инструмент, какой нашли

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Волонтеры спускаются на берег

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Во время обеденного перерыва

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Волонтер с бездомной собакой, которая помогала разыскивать в камнях умерших птиц

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Собранный в мешки мазут и загрязенный мусор увозят на погрузчике

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

За несколько дней нижегородцы собрали около 900 мешков мазута и мусора

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Вместе с мазутом приходится собирать весь мусор

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Волонтеры несут еще один полный мешок

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

В некоторых местах нефтепродукты приходится выкапывать из песка

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Каждая волна приносит новое загрязнение

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

На пляжах много следов тяжелой техники, но основные инструменты — мешок и лопата

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Волонтеры с новой партией мешков в ожидании погрузчика

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Память о 2025 годе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...