Море с запахом мазута

Четвертая группа нижегородских волонтеров вернулась из Анапы и Тамани. Часть из них несколько дней собирали на общественных пляжах мазут, который после крушения двух танкеров постоянно выбрасывает на берег. За несколько дней волонтеры собрали 900 мешков загрязненного песка и мусора. Вторая часть нижегородцев спасала птиц, пострадавших от разлива мазута. О том, как нижегородские волонтеры помогали бороться с последствиями чрезвычайной ситуации на Черном море, — в галерее «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ветеринар-волонтер со спасенной птицей в руках Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Волонтеры надевают средства индивидуальной защиты перед работой Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Работать в зоне разлива мазута лучше в специальных костюмах и респираторах Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Волонтеры направляются к месту работы Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Волонтерам на костюмах пишут их имена или позывные Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Отряд волонтеров идет по берегу Черного моря Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Последние приготовления Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Волонтеры расходятся по своим участкам Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Волонтер сидит у найденных мертвых птиц Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Волонтеры снимают слой песка, чтобы извлечь мазут Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Спасенные птицы сидят в специальных коробках Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Спасенная черношейная поганка Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Волонтеры отмывают чомгу от мазута Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин В стационаре птицам дают лекарства, витамины и специальное рыбное пюре Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Витамины и лекарства птицам вводят с помощью специального зонда Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Рабочие оставили на берегу средства индивидуальной защиты Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Местные власти для очистки берега собрали весь инструмент, какой нашли Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Волонтеры спускаются на берег Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Во время обеденного перерыва Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Волонтер с бездомной собакой, которая помогала разыскивать в камнях умерших птиц Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Собранный в мешки мазут и загрязенный мусор увозят на погрузчике Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин За несколько дней нижегородцы собрали около 900 мешков мазута и мусора Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Вместе с мазутом приходится собирать весь мусор Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Волонтеры несут еще один полный мешок Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин В некоторых местах нефтепродукты приходится выкапывать из песка Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Каждая волна приносит новое загрязнение Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин На пляжах много следов тяжелой техники, но основные инструменты — мешок и лопата Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Волонтеры с новой партией мешков в ожидании погрузчика Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Память о 2025 годе Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Следующая фотография 1 / 29 Ветеринар-волонтер со спасенной птицей в руках Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Волонтеры надевают средства индивидуальной защиты перед работой Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Работать в зоне разлива мазута лучше в специальных костюмах и респираторах Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Волонтеры направляются к месту работы Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Волонтерам на костюмах пишут их имена или позывные Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Отряд волонтеров идет по берегу Черного моря Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Последние приготовления Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Волонтеры расходятся по своим участкам Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Волонтер сидит у найденных мертвых птиц Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Волонтеры снимают слой песка, чтобы извлечь мазут Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Спасенные птицы сидят в специальных коробках Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Спасенная черношейная поганка Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Волонтеры отмывают чомгу от мазута Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин В стационаре птицам дают лекарства, витамины и специальное рыбное пюре Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Витамины и лекарства птицам вводят с помощью специального зонда Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Рабочие оставили на берегу средства индивидуальной защиты Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Местные власти для очистки берега собрали весь инструмент, какой нашли Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Волонтеры спускаются на берег Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Во время обеденного перерыва Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Волонтер с бездомной собакой, которая помогала разыскивать в камнях умерших птиц Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Собранный в мешки мазут и загрязенный мусор увозят на погрузчике Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин За несколько дней нижегородцы собрали около 900 мешков мазута и мусора Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Вместе с мазутом приходится собирать весь мусор Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Волонтеры несут еще один полный мешок Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин В некоторых местах нефтепродукты приходится выкапывать из песка Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Каждая волна приносит новое загрязнение Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин На пляжах много следов тяжелой техники, но основные инструменты — мешок и лопата Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Волонтеры с новой партией мешков в ожидании погрузчика Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Память о 2025 годе Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин