Бразильский вратарь настоял рекорд

Один из самых любопытных футбольных рекордов пал благодаря бразильскому голкиперу Фабиу. Вратарь, который начал карьеру еще в 1990-е и в свои 44 остается ключевой для клуба «Флуминенсе» фигурой, провел 1391-й официальный матч. Столько не было в футболе ни у кого. До Фабиу рейтинг по их количеству возглавлял другой вратарь — англичанин Питер Шилтон, чье достижение продержалось почти три десятилетия.

Фото: Ricardo Moraes / Reuters Умудрившись сохранить тонус и в середине пятого десятка, голкипер «Флуминенсе» Фабиу установил один из самых заметных футбольных рекордов

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Не самый заметный матч, в котором в рамках 1/8 финала Кубка Южной Америки, второго по рангу клубного турнира этого региона после Кубка Либертадорес, «Флуминесе» на главном бразильском стадионе Maracana в Рио-де-Жанейро обыграл — 2:0 — колумбийский «Америка де Кали», превратился в событие, привлекшее повышенное внимание всех ведущих футбольных изданий. Причиной стало участие в нем вратаря хозяев Фабиу Девисона Лопеса Масьела: на родине его называют просто Фабиу.

Для голкипера, которому 44 года, эта встреча была 1391-й официальной, сыгранной на разных уровнях — от юношеского до взрослого футбола.

«Флуминенсе» моментально отчитался о том, что в его составе, таким образом, теперь есть обладатель одного из самых любопытных персональных достижений в футболе — по числу проведенных матчей.

До сих пор его обладателем был другой голкипер — англичанин Питер Шилтон. Шилтон — настоящая легенда. Его карьера стартовала еще в 1960-е, а завершилась в 1997 году. По ходу нее он превратился в незаменимого для сборной Англии основного голкипера, хотя по-настоящему громких успехов с ней не добился. Ближе всего к такому успеху она оказалась на чемпионате мира 1986 года в Мексике. В четвертьфинале англичане уступили — 1:2 — будущим победителям турнира аргентинцам из-за двух трюков их лидера Диего Марадоны. Он забил оба гола Шилтону: первый — рукой, которая удивительным образом осталась вне поля зрения арбитра, второй — после сольного прохода через полполя.

Сам Питер Шилтон, если верить его аккаунту в X, полагает, что провел в общей сложности 1387 матчей за клубы и сборные. Но в Книге рекордов Гиннесса значится цифра 1390, с которой не спорят, как и с показателем Фабиу, наиболее уважаемые медиаресурсы — такие как BBC, несмотря на наличие иных версий. Например, на популярном статистическом сайте rsssf.org указано, что у Питера Шилтона 1407 матчей высокого уровня, а у Фабиу — 1342. Но у этого ресурса менее жесткие требования при отборе идущих в зачет соревнований, чем у других.

В любом случае футбольное сообщество, кажется, уже признало Фабиу рекордсменом, посчитав нужным вспомнить занятные детали его спортивной биографии.

Скажем, такую деталь. В тот момент, когда Питер Шилтон прощался с футболом, бразилец добывал золото юношеского (для игроков в возрасте до 17 лет) чемпионата мира. Он оставался первым номером и в юниорской — постарше — сборной Бразилии, но прославился его дублер Жулиу Сезар, который дорос до статуса суперзвезды, в отличие от партнера, оставшегося невостребованным ни европейскими клубами, ни взрослой национальной командой.

Но кое в чем Фабиу превзошел львиную долю знаменитостей. Его «спортивное долголетие» выглядит беспрецедентным. С конца прошлого века Фабиу постоянно и хорошо играет за сильные бразильские клубы — «Васку да Гама», «Крузейру», «Флуминенсе», в котором он очутился в 2022 году, будучи уже не просто ветераном, а футбольным «динозавром» на пятом десятке, и в котором выступает в режиме игроков, годящихся ему в сыновья. Исследовательская компания CIES Football Observatory подсчитала, что за минувший календарный год Фабиу, уже 44-летний, провел на поле суммарно 5850 минут. Получается 65 полных матчей. Если брать этот отрезок, такого солидного их числа не набралось ни у кого из голкиперов.

При этом Фабиу сохраняет отличную форму. Это доказывает хотя бы свежайший среди турниров, в котором он участвовал. А это был, между прочим, турнир элитный без каких-либо оговорок.

Речь о клубном чемпионате мира, который в первой половине лета принимали США. На нем «Флуминенсе» добрался аж до полуфинала, в предшествовавших этой стадии раундах play-off выбив финалиста Лиги чемпионов итальянский «Интер» и могучий по именам саудовский «Аль-Хиляль». От миланцев Фабиу не пропустил ничего, побив рекорд великого итальянца Джанлуиджи Буффона по количеству «сухих» матчей (их у бразильца стало 507), а от следующего оппонента — один мяч. Остановил «Флуминенсе» в шаге от финала английский «Челси», в итоге победивший в чемпионате: он взял верх над бразильской командой со счетом 2:0.

Догадаться, кто является ближайшим и опаснейшим среди преследователей Фабиу в списке действующих игроков с наибольшим числом матчей, несложно. Это пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, который в свои 40 не растерял ни тонус, ни амбиции. Он до сих пор ключевой футболист не только саудовского «Аль-Насра», но и сборной Португалии.

Роналду не так уж далек от Фабиу, если отталкиваться от данных www.rsssf.org. По ним, у португальца 1299 матчей. Но на самом деле трудно предположить, что он может превзойти бразильца. Дело в том, что Фабиу карьеру в ближайшее время завершать точно не собирается, а «Флуминенсе» точно все еще доверяет ему. В мае клуб продлил с голкипером контракт до конца 2026 года. То есть матчей у Фабиу, скорее всего, еще будет немало.

