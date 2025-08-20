Сальдо: диверсанты ВСУ пытались прорваться в Крым на катерах

Военнослужащие ВС РФ сорвали попытку диверсионно-разведывательной группы ВСУ прорваться на катерах в Крым. Об этом ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Владимир Сальдо

По словам чиновника, ДРГ заметили минувшей ночью «в акватории Черного моря, прилегающей к Херсонской области».

«Один из катеров был поражен нашими военнослужащими, — сказал Владимир Сальдо. — В итоге операция ВСУ была сорвана».

Он добавил, что катер был уничтожен с помощью ударного комплекса ZALA «Ланцет». Других подробностей чиновник не привел.