Сальдо: диверсанты ВСУ пытались прорваться в Крым на катерах
Военнослужащие ВС РФ сорвали попытку диверсионно-разведывательной группы ВСУ прорваться на катерах в Крым. Об этом ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Владимир Сальдо
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
По словам чиновника, ДРГ заметили минувшей ночью «в акватории Черного моря, прилегающей к Херсонской области».
«Один из катеров был поражен нашими военнослужащими, — сказал Владимир Сальдо. — В итоге операция ВСУ была сорвана».
Он добавил, что катер был уничтожен с помощью ударного комплекса ZALA «Ланцет». Других подробностей чиновник не привел.